19:49 - Un résultat aux législatives entre 30% et 33% à Aubusson pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre source de doute de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 18,69% à Aubusson. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Aubusson, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,12% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,72% pour Yannick Jadot, 4,14% pour Fabien Roussel et 2,04% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Aubusson ? Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN se montre déjà puissante à Aubusson entre le score de Jordan Bardella en 2019 (22,32%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (29,67%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 19% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Aubusson aux européennes Consulter des résultats plus récents nous semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Aubusson. Le bulletin a cumulé 29,67% des votes, soit 335 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 18,69% et Valérie Hayer à 13,02%.

14:32 - Aubusson avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Avec 20,66%, c'est un résultat trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Aubusson au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,59% et 24,86% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 58,59% contre 41,41% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - À Aubusson, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Les élections législatives 2022 à Aubusson ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11,02% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Creuse, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 30,12% des voix. Au second tour, c'est encore Catherine Couturier qui remportera le plus de suffrages, avec 56,70% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Aubusson : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune d'Aubusson, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec 35,32% de population active et une densité de population de 181 hab par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 15,28% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1707,54 euros/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,80%) et le nombre de résidences HLM (21,71% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Aubusson mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,01% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Aubusson : les leçons des précédentes élections Au fil des dernières années, les 3 256 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait 50,77% des inscrits sur les listes électorales d'Aubusson. Le taux de participation était de 49,15% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,61% au premier tour et seulement 50,61% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Aubusson ? Pour mémoire, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.