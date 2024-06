Résultat des législatives à Audincourt : premiers chiffres de l'élection 2024

Que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Le Rassemblement national devrait se situer à 40% à Audincourt lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour plus de voix aux législatives 2022 à Audincourt que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 25,77% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,59%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,77% et Emmanuel Macron avec 19,96%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,96% contre 54,04%).

Aux législatives en 2022 à Audincourt, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 28,12% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 31,38% pour Brigitte Cottier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme LREM (51,28%). C'est ainsi Frédéric Barbier (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Analyse socio-économique d'Audincourt : perspectives électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Audincourt foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 944 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 881 entreprises démontrent une économie favorable. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,36% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Audincourt incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 656 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2031,94 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,46%, synonyme d'une situation économique fragile. Pour conclure, à Audincourt, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.