Résultat des législatives à Auménancourt : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Auménancourt lors des élections du Parlement en 2022. On retrouvait en effet Roger Paris en tête au premier tour, avec 31,97% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription de la Marne. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Xavier Albertini (LREM) chez les électeurs avec 59,70%.

11:02 - Auménancourt aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence la population d'Auménancourt exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,51% et une densité de population de 78 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (91,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 419 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,9%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,15%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Auménancourt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,83% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.