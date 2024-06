Résultat des législatives à Auterive : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une portion. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait atteint 13,64% à Auterive il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 9,3% de Manon Aubry (LFI), les 4,57% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,3% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 28% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Auterive, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé également 28,95% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Auterive en 5 ans Que peut-on conclure de cette combinaison de statistiques ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Auterive entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,29% pour la liste Rassemblement national à Auterive il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Auterive. Le bulletin a convaincu 40,29% des votes, soit 1577 voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,64% et Valérie Hayer à 9,99%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Auterive au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait engrangé 28,42% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,92% et 21,79%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,15% contre 49,85%).

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national ce soir à Auterive ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN réalisait un joli résultat à Auterive il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Emmanuelle Pinatel devant ses concurrents au premier tour, avec 29,43% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de la Haute-Garonne. Christophe Bex (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,22%.

11:02 - Les données démographiques d'Auterive révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Auterive mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 13,7% et une densité de population de 257 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 642 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,23%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Auterive mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,1% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Elections législatives à Auterive : retour sur la participation électorale Au fil des scrutins électoraux précédents, les 10 259 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 7 600 inscrits sur les listes électorales à Auterive, 46,75% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 48,07% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,3% au premier tour. Au deuxième tour, 54,87% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Auterive ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 484 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,63% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,3% au premier tour.