En direct

19:39 - À Auzances, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? La Nupes étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Auzances, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,17% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 15,52% à Auzances. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche encore une fois, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (2,88%), de Marie Toussaint (1,33%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,99%).

18:42 - 17 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Auzances Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 21% à Auzances ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,25% pour la liste Bardella à Auzances il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Auzances. Le bulletin attirait 35,25% des suffrages, soit 159 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 15,52% et Raphaël Glucksmann à 15,52%.

14:32 - 30% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Auzances Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Auzances avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,9%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 30% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 17,62% et 8,1% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,96% contre 56,04%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au premier tour des élections législatives 2022, Auzances, couverte par la 1ère circonscription de la Creuse, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 31,21%, alors que le RN sera distancé à 13,95%. Auzances choisira d'ailleurs Jean-Baptiste Moreau au second tour, finalement en tête localement avec 51,44%.

11:02 - Auzances : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Auzances, le scrutin est en cours. Avec ses 1 177 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 100 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (60,15%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 25,71% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 370,38 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Auzances incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Participation à Auzances : les leçons des précédentes élections À Auzances (23700), l'un des facteurs essentiels de ces législatives sera immanquablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,94% au premier tour et seulement 49,33% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Auzances ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 74,35% au premier tour, soit 661 personnes.