19:43 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Aveizieux pour ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en attirer une portion. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,48% à Aveizieux. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 18,65% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,75% pour Yannick Jadot, 1,39% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Aveizieux Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% à Aveizieux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Aveizieux début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 261 habitants d'Aveizieux passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 37,45% des votes face à Valérie Hayer à 13,2% et Raphaël Glucksmann à 11,48%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Aveizieux au premier tour de l'élection présidentielle Aveizieux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,37%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 30,26% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 12,6% et 5,75% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,59% contre 56,41%.

12:32 - Quel verdict à Aveizieux pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Les législatives 2022 avaient donné un bon départ pour le Rassemblement national à Aveizieux. C'est en effet Grégoire Granger qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 24,08% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Loire. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) chez les électeurs avec 55,08%.

11:02 - Démographie et politique à Aveizieux, un lien étroit Dans la ville d'Aveizieux, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,48% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,16%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 694 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,01%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (4,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Aveizieux mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,49% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières législatives à Aveizieux : ce qu'il faut retenir À Aveizieux, l'un des facteurs importants de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 14,81% dans la localité. L'abstention était de 17,25% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,53% au premier tour. Au deuxième tour, 57,2% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les citoyens d'Aveizieux dans les bureaux de vote.