19:47 - À Avize, quel candidat vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,14% à Avize pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 11% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 12,36% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Avize Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 18 points à Avize entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 32% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Avize il y a trois semaines ? Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme sensé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, est arrivée en tête des européennes 2024 à Avize. Le mouvement glanait 47,75% des votes, contre Valérie Hayer à 13,67% et François-Xavier Bellamy à 10,93%.

14:32 - Avize avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait particulièrement marqué les esprits à Avize à l'issue de la dernière présidentielle avec un score de 35,25% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,23% et 10,85% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,47% des voix pour sa part. La candidate du RN elle finissait aussi première au deuxième tour avec 55,53%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Avize ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apporte des indicateurs précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Avize, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 24,36% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 42,36% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers droite (65,11%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Avize : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville d'Avize, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Dans la commune, 16,89% des résidents sont des enfants, et 25,23% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec ses 7,32% d'agriculteurs pour 1 760 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,05%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,64% à Avize, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - La participation aux élections législatives à Avize À Avize, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,6% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,24% au premier tour et seulement 54,48% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Avize ? Le désir de changement des habitants pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Avize.