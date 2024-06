En direct

19:52 - À Avranches, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 19,32% à Avranches. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Avranches, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,79% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Avranches Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais des indices apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit à près de 20% à Avranches ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 23,26% à Avranches le 9 juin Le résultat qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Avranches, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, glanant 23,26% des suffrages face à Valérie Hayer à 20,53% et Raphaël Glucksmann à 19,32%. Ce qui correspond à 886 votes dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Avranches lors de la présidentielle 2022 Avec 17,06%, c'est un résultat trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Avranches au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,98% et 19,77% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 69,71% devant Marine Le Pen (30,29%).

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Avranches ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune d'Avranches en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,1% au premier tour, contre 41,43% pour Bertrand Sorre (La République en Marche), Avranches étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Manche. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,95% contre 40,05% pour le RN). Bertrand Sorre remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Avranches et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les habitants d'Avranches sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 14,16% des résidents sont des enfants, et 12,21% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 676 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,89%) et le nombre de résidences HLM (25,04% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Avranches mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,73% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Avranches À Avranches (50300), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,14% au premier tour. Au second tour, 46,92% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 839 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 71,18% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 71,0% au premier tour, c'est-à-dire 5 566 personnes.