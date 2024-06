Résultat des législatives à Avrechy : l'élection 2024 en direct

14:23 - L'avenir de la France se décide aussi à Avrechy

Quelle influence les électeurs d'Avrechy exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,89%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (86,75%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,5%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 495 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,86%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Avrechy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,01% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.