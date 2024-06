Résultat des législatives à Awala-Yalimapo : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Awala-Yalimapo dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux européennes 2024 à Awala-Yalimapo. Le mouvement a convaincu 26,47% des suffrages, soit 9 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 23,53% et Jean-Marc Governatori à 11,76%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Awala-Yalimapo lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la principale clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,75% contre 52,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Yannick Jadot, avec 17,19% et 3,13% des voix. La candidate du RN s'imposera finalement au second avec 50,45% contre 49,55% pour Macron.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Awala-Yalimapo ? Analyser le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si la démarche n'assure rien… Les élections législatives 2022 à Awala-Yalimapo ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 1,23% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Guyane, alors que les candidats Régionaliste réuniront 63,80% des voix. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Divers gauche l'emporter.

11:02 - Awala-Yalimapo : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel portrait faire d'Awala-Yalimapo, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 516 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 10 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 55% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 1,96% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 376 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 41,97% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 372,30 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Awala-Yalimapo, où les moins de 30 ans représentent 55% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Awala-Yalimapo Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 748 personnes en âge de voter à Awala-Yalimapo, 4,95% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 9,92% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 23,15% au premier tour. Au second tour, 26,22% des votants ont exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.