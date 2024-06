En direct

19:49 - Un potentiel de 19% à 20% pour le Nouveau Front populaire à Bagnoles de l'Orne Normandie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,96% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,85% à Bagnoles de l'Orne Normandie pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (2,32%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,56%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,82%).

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Bagnoles de l'Orne Normandie en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Bagnoles de l'Orne Normandie entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bagnoles de l'Orne Normandie dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 28,61% des suffrages sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Bagnoles de l'Orne Normandie, face à Valérie Hayer à 20,23% et Raphaël Glucksmann à 13,85%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 345 habitants de Bagnoles de l'Orne Normandie passés par les bureaux de vote.

14:32 - Bagnoles de l'Orne Normandie avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La présidentielle est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,52% contre 39,67% pour Emmanuel Macron. Bagnoles de l'Orne Normandie n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 10,89% et 8,6% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 36,33% contre 63,67%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection législative. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Bagnoles de l'Orne Normandie, comptant 17,77%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 29,02% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM avec 36,41% contre 63,59% pour les vainqueurs. Marie-Annick Duhard remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Bagnoles de l'Orne Normandie : un éclairage démographique Quel portrait faire de Bagnoles de l'Orne Normandie, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 3 280 logements pour 2 704 habitants, la densité de la ville est de 291 hab/km². Ses 211 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 684 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (36,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,87% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,05%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2337,52 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Bagnoles de l'Orne Normandie, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières élections législatives à Bagnoles de l'Orne Normandie L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Durant les dernières élections européennes, sur les 2 214 personnes en âge de voter à Bagnoles de l'Orne Normandie, 55,96% étaient allées voter. La participation était de 55,09% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,91% au premier tour et seulement 51,59% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,06% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 74,88% au premier tour, soit 1 648 personnes.