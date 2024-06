Résultat des législatives à Bailleval : l'élection 2024 en direct

14:23 - Les enjeux locaux de Bailleval : tour d'horizon démographique

Quel portrait faire de Bailleval, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 472 habitants répartis dans 664 logements, cette commune présente une densité de 186 hab/km². L'existence de 65 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,06%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 40,17% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 677,40 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bailleval, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.