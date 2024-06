En direct

19:49 - Quel résultat pour à gauche à la fin de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Balbigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,56% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,21% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 9,79% à Balbigny. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Balbigny Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Balbigny entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,37% pour Jordan Bardella à Balbigny au début du mois Une élection très récente a changé l'équilibre sorti des urnes en 2022. 44,37% des votes se sont en effet tournés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Balbigny, face à Valérie Hayer à 10,09% et Raphaël Glucksmann à 9,79%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec 453 habitants de Balbigny passés par les isoloirs.

14:32 - Balbigny avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 de l'ancien Front national engrangeait 34,11% au premier tour contre 23,43% pour Emmanuel Macron et 13,92% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 9,13% des voix. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 52,74%, devant Emmanuel Macron à 47,26%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN en 2022 Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Même si ce précédent n'a rien d' une garantie… Les élections législatives avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Balbigny. Dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Loire, c'est Grégoire Granger qui arrivait en tête au premier tour avec 27,95%. Jean-Pierre Taite (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 64,06%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Balbigny et leurs implications électorales Quel portrait faire de Balbigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 848 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 225 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (26,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 28,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 39,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 390,67 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Balbigny, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Balbigny pour les élections législatives Pour comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 2 081 personnes en âge de voter à Balbigny, 49,16% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,4% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,43% au premier tour. Au second tour, 60,72% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Balbigny cette année ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 27,52% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 25,6% au premier tour.