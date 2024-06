Résultat des législatives à Ballaison : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un 29,57% dans la moyenne nationale pour le RN à Ballaison le 9 juin Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Ballaison, à 29,57%, soit 170 voix. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 21,39% et Raphaël Glucksmann à 13,57%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Ballaison lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ballaison lors du premier tour de la présidentielle avec 34,4%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,62%. Ballaison n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,76% et 8,11% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 36,35% contre 63,65%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins en faveur du RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Au premier tour des élections législatives 2022, Ballaison, couverte par la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 44,44%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,93%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ballaison Dans les rues de Ballaison, le scrutin est en cours. Avec ses 1 477 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 57 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 847 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,08% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 209 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 823,81 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Ballaison, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Ballaison : quel était le taux de participation aux précédentes législatives ? Au fil des dernières élections, les 1 504 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes européennes, sur les 1 118 inscrits sur les listes électorales à Ballaison, 47,58% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,27% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,77% au premier tour. Au deuxième tour, 59,19% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ballaison ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,48% des votants de la ville. L'abstention était de 24,7% au deuxième tour.