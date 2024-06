Résultat des législatives à Banassac-Canilhac : l'élection 2024 en direct

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Banassac-Canilhac

À Banassac-Canilhac, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,66% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 472 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,13%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 25,39%, comme à Banassac-Canilhac, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.