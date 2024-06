Résultat des législatives à Barbizon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 25,96% pour la liste Bardella à Barbizon le 9 juin Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les européennes à Barbizon. Le bulletin glanait 25,96% des votes, face à Valérie Hayer à 17,35% et Marion Maréchal à 14,97%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Barbizon au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 35,04% au premier tour, devant Éric Zemmour avec 18,42%. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 13,91% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 64,38% contre 35,62% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat à Barbizon pour la majorité ce dimanche soir ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Barbizon, comptant 12,86%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 36,62% des voix. Sur la commune de Barbizon, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite du RN.

11:02 - Barbizon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Barbizon, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 35,87% de cadres supérieurs pour 1 241 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 239 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 400 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (70,85%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 27,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 57,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 846,76 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Barbizon incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Barbizon À Barbizon, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,82% au premier tour. Au second tour, 47,91% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Barbizon ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 19,38% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,92% au deuxième tour. L'inflation dans le pays pourrait en effet impacter le pourcentage de participation à Barbizon.