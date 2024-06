En direct

19:40 - Un vote de gauche évalué entre 15% et 21% à Barc pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, reste un mystère. Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 7,34% à Barc. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,75% de Manon Aubry (LFI), les 1,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,58% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 15% sur place. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,77% des votes dans la localité.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Barc Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 13 points à Barc entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 35% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Barc le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Barc, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 48,81% des voix devant Valérie Hayer à 8,93% et Raphaël Glucksmann à 7,34%. Si on entre dans le détail, 246 votants l'ont choisie dans la localité.

14:32 - 37,3% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Barc C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Barc avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La patronne de l'ancien FN prenait une avance notable avec 37,3% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,23% et 12,63% des voix. Yannick Jadot devait alors se placer parmi les figurants avec 4,99% des voix pour sa part. Au deuxième tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Barc avec 54,57%, devant Emmanuel Macron à 45,43%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Barc Se retourner sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Barc. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur au sommet au premier tour, avec 27,75% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 52,73%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,27%.

11:02 - Élections à Barc : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Barc, le scrutin est en cours. Avec ses 1 156 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 62 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 26,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 91,47 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Barc, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Barc : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 à Barc. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,75% dans la commune, contre un taux de participation de 79,68% au premier tour, soit 694 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,85% au premier tour. Au second tour, 47,6% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Barc ? Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient en mesure de ramener les électeurs de Barc dans les isoloirs.