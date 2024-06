Résultat des législatives à Barentin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,52% à Barentin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 6,12% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,08% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 25% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Barentin, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 39,31% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 40% voire plus à Barentin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 43,54% des votes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Barentin, face à Raphaël Glucksmann à 13,52% et Valérie Hayer à 11,91%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1765 habitants de Barentin passés par les isoloirs.

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini première avec 32,99% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Barentin. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,83%. Barentin n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 4,81% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 51,45%.

Le score obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces législatives localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Barentin, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 29,37% des votants ayant voté pour son binôme, contre 39,31% pour Gérard Leseul (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 57,29%. Gérard Leseul remportait donc ce scrutin sur place.

Au cœur de la campagne électorale législative, Barentin est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 154 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 520 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (80,18%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 181 personnes (1,48%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette diversité sociale, 42,36% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3,83 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Barentin, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

À Barentin (76360), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement la participation. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,75% au sein de la ville. L'abstention était de 27,49% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,18% au premier tour et seulement 58,02% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Barentin ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient par exemple susceptibles de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Barentin.