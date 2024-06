En direct

19:46 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Barjouville convoité La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Barjouville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,76% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 15,51% à Barjouville. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 8,29% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 27% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a largement progressé à Barjouville en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 24% ou plus à Barjouville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Barjouville dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à observer avec attention. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Barjouville, avec 29,95% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 19,52%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 15,51%.

14:32 - Barjouville avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Barjouville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,31%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 35,54% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 19,02% et 6,44% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 33,88% contre 66,12%.

12:32 - Quel résultat à Barjouville pour Ensemble aux élections législatives ? Lors des législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Barjouville, grappillant 16,81% des votes sur place, contre 40,41% pour Guillaume Kasbarian (LREM). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Les données démographiques de Barjouville révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Barjouville, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 735 logements pour 1 767 habitants, la densité de la ville est de 423 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 154 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 890 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (92,65%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 42,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 47,01% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 539,19 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Barjouville, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Les législatives démarrent à Barjouville : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'abstention à Barjouville. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,63% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 19,63% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,11% au premier tour. Au deuxième tour, 48,66% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Barjouville pour les élections législatives ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre Israël et la Palestine, seraient de nature à pousser les habitants de Barjouville à s'intéresser plus fortement au scrutin.