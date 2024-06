Résultat des législatives à Beaucamps-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Beaucamps-le-Vieux majoritairement pour Bardella le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur le détail, 339 votants de Beaucamps-le-Vieux se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, enregistrait ainsi 57,75% des voix devant Valérie Hayer à 12,95% et Léon Deffontaines à 6,13%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Beaucamps-le-Vieux lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. La communauté électorale de Beaucamps-le-Vieux avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe du parti d'extrême droite finissait avec 47,2% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,12% et 15,39% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 3,69% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour du scrutin, c'est de nouveau la leader de l'ancien FN qui passait devant à Beaucamps-le-Vieux avec 67,75%, devant Emmanuel Macron à 32,25%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Beaucamps-le-Vieux ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Les législatives avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Beaucamps-le-Vieux. On retrouvait en effet Jean-Philippe Tanguy devant ses concurrents au premier tour, avec 44,99% dans la ville, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Somme. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 66,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,47%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Beaucamps-le-Vieux : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Beaucamps-le-Vieux, les élections sont en cours. Dotée de 733 logements pour 1 448 habitants, la densité de la commune est de 281 habitants/km². Ses 59 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 439 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 18,11% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,58% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 26,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 534,27 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Beaucamps-le-Vieux s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Beaucamps-le-Vieux pour les élections législatives Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 61,69% des électeurs de Beaucamps-le-Vieux avaient pris part au scrutin. La participation était de 59,86% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,77% au premier tour et seulement 52,89% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.