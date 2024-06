Résultat des législatives à Beaumont-de-Pertuis : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Beaumont-de-Pertuis. L'extrême droite a enregistré 47,01% des votes, face à Raphaël Glucksmann à 11,01% et Valérie Hayer à 10,45%.

La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe du RN finissait à 32,57% au 1er tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,38% et 17,93% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 10,33% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,03%, devant Emmanuel Macron à 42,97%.

11:02 - Beaumont-de-Pertuis : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la commune de Beaumont-de-Pertuis, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 14,69% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 20 habitants/km² et 49,91% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 467 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,70%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,21%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,51%, comme à Beaumont-de-Pertuis, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.