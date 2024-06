La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Beaumont-le-Roger, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,36% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 9,14% à Beaumont-le-Roger début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (4,19%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (2,8%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,69%) le 9 juin. Soit un total de 17% sur place.

Alors que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 41% à Beaumont-le-Roger ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes à Beaumont-le-Roger. Le mouvement a attiré 46,24% des voix, soit 430 voix, devant Valérie Hayer à 13,01% et Raphaël Glucksmann à 9,14%.

Marine Le Pen avait fini première avec 35,19% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Beaumont-le-Roger. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,77%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 4,89% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore Marine Le Pen qui gagnait à Beaumont-le-Roger avec 53,72%, devant Emmanuel Macron à 46,28%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Beaumont-le-Roger ?

Revenir sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Beaumont-le-Roger. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur devant ses concurrents au premier tour, avec 33,11% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,83%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,17%.