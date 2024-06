La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Beaumontois en Périgord avec 25,32% contre 25,32% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,7% et 8,81% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,82% contre 54,18%.

11:02 - Comment la composition démographique de Beaumontois en Périgord façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Beaumontois en Périgord, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 77 hab par km² et 39,93% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 10,63% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (65,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 778 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,43% et d'une population étrangère de 8,65% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,76%, comme à Beaumontois en Périgord, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.