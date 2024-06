Résultat des législatives à Beaune : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la gauche unie en question L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. Raphaël Glucksmann avait glané 12,06% à Beaune début juin. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Beaune, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 17,22% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Beaune en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 23% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,19% dans la moyenne nationale pour le RN à Beaune début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Beaune, avec 32,19%, soit 2318 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 18,68% et Raphaël Glucksmann à 12,06%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Beaune ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Beaune lors du premier tour de la présidentielle avec 34,33%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,83%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,88% et 8,45% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,02% contre 60,98%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives à Beaune ? La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces législatives 2024 à l'échelle locale. Les législatives 2022 à Beaune ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 15,24% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Côte-d'Or, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 30,24% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections à Beaune : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Beaune contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,64%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (31,13%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 6 543 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,46%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beaune mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,36% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Beaune : la mobilisation des citoyens aux législatives L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Début juin, au moment des européennes, 49,78% des inscrits sur les listes électorales de Beaune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,11% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,9% au premier tour. Au deuxième tour, 57,6% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.