Résultat des législatives à Beaupréau-en-Mauges : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 19% et 20% à Beaupréau-en-Mauges lors de ce premier tour La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 11,37% à Beaupréau-en-Mauges. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beaupréau-en-Mauges, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 19,98% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement gagné du terrain à Beaupréau-en-Mauges en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais des indices se distinguent… Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,28% dans la moyenne nationale pour le RN à Beaupréau-en-Mauges le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Beaupréau-en-Mauges, avec 29,28% des voix exprimées (2418 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 24,07%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,37%.

14:32 - À Beaupréau-en-Mauges, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'élection du président de la République est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Beaupréau-en-Mauges lors du premier tour de la présidentielle avec 43,19%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,71%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,17% et 4,71% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 32,25% contre 67,75%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Beaupréau-en-Mauges en 2022, lors des législatives, avec 16,92% au premier tour, contre 35,01% pour Nicole Dubre Chirat (La République en Marche), Beaupréau-en-Mauges étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 33,69% contre 66,31% pour les vainqueurs. Nicole Dubre Chirat conservait donc son avance sur place.

11:02 - Beaupréau-en-Mauges : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Beaupréau-en-Mauges sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,74% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,37%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 7 773 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,93%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beaupréau-en-Mauges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,4% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Beaupréau-en-Mauges : quel était le taux de participation aux élections législatives ? À Beaupréau-en-Mauges (49600), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,42% au premier tour et seulement 42,73% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Beaupréau-en-Mauges ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Au premier tour de la dernière présidentielle, 77,12% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,82% au second tour, c'est-à-dire 13 595 personnes.