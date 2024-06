Résultat des législatives à Beauquesne : l'élection 2024 en direct

16:31 - La liste de Jordan Bardella à 46,6% à Beauquesne début juin

Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Regarder juste derrière apparaît donc plus que jamais comme logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Beauquesne. Ladite liste a convaincu 46,6% des voix, contre Valérie Hayer à 16,16% et François-Xavier Bellamy à 10,37%.