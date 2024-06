En direct

19:49 - À Bécon-les-Granits, que vont choisir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,16% à Bécon-les-Granits. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 25% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,72%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,94%). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bécon-les-Granits, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 25,76% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Bécon-les-Granits Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à environ 30% ou plus à Bécon-les-Granits ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bécon-les-Granits dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Bécon-les-Granits, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 32,88% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,65% et Raphaël Glucksmann à 14,16%. Ce sont ainsi 339 habitants qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - 32,28% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Bécon-les-Granits Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,06% contre 32,28% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,75% et 6,14% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 39,28% contre 60,72%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel en 2022 Regarder le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Même si cette rétrospective ne donne aucune garantie… Le RN ne convainquait pas à Bécon-les-Granits en 2022, lors des élections législatives, avec 20,79% au premier tour, contre 38,53% pour Philippe Bolo (Ensemble !), Bécon-les-Granits votant pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 42,72% contre 57,28% pour les vainqueurs. Philippe Bolo conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Bécon-les-Granits façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Bécon-les-Granits, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,64%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (66,46%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,82%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 914 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,5%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bécon-les-Granits mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,11% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bécon-les-Granits : les législatives débutent L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de la participation à Bécon-les-Granits (49370). Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,82% au premier tour et seulement 56,13% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,26% au premier tour.