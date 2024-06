En direct

19:48 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter jusqu'à 19% La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance dans le brouillard. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bégrolles-en-Mauges, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,38% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,75% à Bégrolles-en-Mauges. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Bégrolles-en-Mauges en 5 ans Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Bégrolles-en-Mauges Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. 35,84% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Bégrolles-en-Mauges, devant Valérie Hayer à 22,14% et Raphaël Glucksmann à 11,75%. Le RN a dominé le scrutin avec pas moins de 238 votants de Bégrolles-en-Mauges.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bégrolles-en-Mauges au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,89% contre 40,38% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 11,05% et 4,7% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 36,58% contre 63,42%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Bégrolles-en-Mauges, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 20,85% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 34,04% pour Nicole Dubre Chirat (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 60,51%. Nicole Dubre Chirat s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bégrolles-en-Mauges Comment les électeurs de Bégrolles-en-Mauges peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 7,12% et une densité de population de 137 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 807 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 636 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,94%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,69%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bégrolles-en-Mauges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,56% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Bégrolles-en-Mauges ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation à Bégrolles-en-Mauges (49122). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,32% au premier tour. Au second tour, 59,26% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bégrolles-en-Mauges ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,09% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,18% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet modifier les choix que feront les habitants de Bégrolles-en-Mauges.