En direct

19:43 - Quel score pour à gauche à la fin de ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une partie. Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,34% des voix dans la commune. Une somme à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,67% pour Yannick Jadot, 1,39% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,75% à Belmont-de-la-Loire. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 3,26% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,28% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,47% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant encore autour des 17%.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement séduit à Belmont-de-la-Loire Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Belmont-de-la-Loire entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 28% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel de Bardella à Belmont-de-la-Loire Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail, 235 habitants de Belmont-de-la-Loire passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a attiré ainsi 38,34% des votes face à Valérie Hayer à 17,29% et François-Xavier Bellamy à 11,75%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Belmont-de-la-Loire au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 du RN terminait à 29,35% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,89% et 15,89% des voix. La quatrième place revenait à Jean Lassalle, avec 5,57% des suffrages. Avec 47,39%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,61%.

12:32 - Quel verdict à Belmont-de-la-Loire pour la majorité au premier tour ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Belmont-de-la-Loire, grattant 20,14% des suffrages sur place, contre 27,67% pour Nathalie Sarles (Ensemble !). Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Élections législatives à Belmont-de-la-Loire : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Belmont-de-la-Loire, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 65 hab/km² et 39,19% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 13,7% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (39,49%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 579 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,02%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,43%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,64%, comme à Belmont-de-la-Loire, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

09:32 - C'est l'heure de voter à Belmont-de-la-Loire : la participation au cœur des préoccupations À Belmont-de-la-Loire, quelle participation aux législatives ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Belmont-de-la-Loire, qu'en sera-t-il de la participation ? Au premier tour de la présidentielle, sur les 1 147 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,07% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 73,43% au deuxième tour, ce qui représentait 843 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,52% au premier tour. Au deuxième tour, 42,93% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Belmont-de-la-Loire ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?