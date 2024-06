Résultat des législatives à Bergerac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un bloc de gauche entre 21% et 30% à Bergerac pour ces législatives La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bergerac, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,41% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,99% à Bergerac. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (8,67%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (4,12%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,46%) le 9 juin. Soit un cumul de 30% sur place.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Bergerac ? Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN semble déjà solide à Bergerac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,5%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,48%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 27% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bergerac dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 3029 habitants de Bergerac passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré ainsi 31,48% des votes devant Raphaël Glucksmann à 15,99% et Valérie Hayer à 14,81%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Bergerac lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Bergerac lors du premier tour de la présidentielle avec 26,18%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,11%. Bergerac n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,93% et 7,72% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,9% contre 57,1%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Bergerac La part des électeurs en faveur du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Bergerac, grattant 19,34% des suffrages sur place, contre 24,07% pour Michel Delpon (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore Michel Delpon qui remportera le plus de suffrages, avec 55,34% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bergerac La composition démographique et socio-économique de Bergerac définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Le taux de chômage à 18,68% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 488 hab par km² et 37,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 646 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 9 528 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,61%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (14,13%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bergerac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives à Bergerac sont lancées Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait 48,9% des inscrits sur les listes électorales de Bergerac (Dordogne). La participation était de 50,5% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,76% au premier tour. Au deuxième tour, 43,77% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 68,02% au second tour, soit 13 779 personnes.