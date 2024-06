Résultat des législatives à Bernaville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Bernaville le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi logique au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Bernaville, à 54,8%, soit 234 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 11,24% et François-Xavier Bellamy à 10,3%.

14:32 - 42,35% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Bernaville C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Bernaville s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du parti d'extrême droite finissait avec 42,35% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,87% et 10,1% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,54% des suffrages. Pour le 2e tour, c'est également Marine Le Pen qui l'emportait à Bernaville avec 61,15%, devant Emmanuel Macron à 38,85%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient abouti à un très gros score pour le RN à Bernaville. C'est en effet Jean-Philippe Tanguy qui se classait en tête au premier tour avec 39,49% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Somme. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,52%.

11:02 - Élections à Bernaville : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Bernaville mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,79%. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (79,63%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,03%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,32%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bernaville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,41% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Abstention à Bernaville : que retenir des précédentes élections ? À Bernaville (80370), l'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,24% au premier tour et seulement 51,12% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,93% des votants de la localité. La participation était de 78,67% au second tour, ce qui représentait 638 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Bernaville.