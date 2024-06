Résultat des législatives à Bernex : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Bernex, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 34,95% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,59% et Valérie Hayer à 11,4%.

Marine Le Pen avait fini première avec 28,08% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Bernex. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 7,88% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,38% contre 51,62%.

A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives2024 sera très instructif. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Bernex lors des élections du Parlement en 2022. On retrouvait en effet Jessica Terreni au sommet au premier tour, avec 23,41% dans la ville, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Anne-Cécile Violland (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,28%.

Quel portrait faire de Bernex, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 606 logements pour 1 428 habitants, la densité de la commune est de 56 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 157 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 848 foyers fiscaux. Dans le bourg, 19,97% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,81% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 33,94% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 41,69% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 436,25 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Pour conclure, à Bernex, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Bernex : les leçons des précédentes élections

Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Bernex, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,37% au premier tour et seulement 51,63% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 18,58% au premier tour.