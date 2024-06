Résultat des législatives à Besse-et-Saint-Anastaise : l'élection 2024 en direct

14:24 - L'avenir de la France se décide aussi à Besse-et-Saint-Anastaise

Dans la commune de Besse-et-Saint-Anastaise, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec 25% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,3%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (64,89%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (81,87%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 674 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,88%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (25,47%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 76,97%, comme à Besse-et-Saint-Anastaise, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.