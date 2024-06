Résultat des législatives à Bessens : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du RN à Bessens début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes à Bessens. Le bulletin enregistrait 46,44% des votes, face à Raphaël Glucksmann à 10,19% et Valérie Hayer à 9,06%.

14:32 - Bessens avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,58% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Bessens. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,29%. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec 6,29% des suffrages. Pour le 2e tour du scrutin, c'est de nouveau la numéro 1 de l'ancien FN qui passait devant avec 57%, devant Emmanuel Macron à 43%.

12:32 - Quel résultat à Bessens pour le RN aux législatives 2024 ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Bessens. On retrouvait en effet Marine Hamelet en tête au premier tour, avec 32,73% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 59,82%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,18%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bessens Dans la commune de Bessens, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,04%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,05%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 508 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,05%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Bessens mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,08% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bessens ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,89% des électeurs de Bessens. Le taux d'abstention était de 47,64% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,92% au premier tour. Au second tour, 57,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Bessens pour les élections législatives ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record.