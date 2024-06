En direct

19:51 - À Bétheny, qui va prendre avantage du vote Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion votera pour le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bétheny, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,67% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,08% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 11,74% à Bétheny pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 22% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Bétheny Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 31% voire plus à Bétheny ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Bétheny il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 1165 votants de Bétheny ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, attirait 39,19% des voix devant Valérie Hayer à 16,95% et Raphaël Glucksmann à 11,74%.

14:32 - 32,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Bétheny Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 29,13% contre 32,08% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,29% et 6,15% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,34% contre 55,66%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Bétheny, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 23,05% des votants ayant choisi son binôme, contre 28,59% pour Xavier Albertini (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 58,13%. Xavier Albertini conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Bétheny : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bétheny regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 086 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 455 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,07% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 29,62% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 143 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 4,22%, Bétheny est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2439,97 €/mois, la ville désire plus de prospérité. Ainsi, Bétheny incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Bétheny : analyse du taux de participation aux législatives À Bétheny, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,78% au premier tour. Au deuxième tour, 54,4% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,62% des électeurs de la commune. L'abstention était de 24,37% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des familles combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, sont de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Bétheny.