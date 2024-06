Résultat des législatives à Betz : l'élection 2024 en direct

14:23 - Comprendre l'électorat de Betz : un regard sur la démographie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Betz montrent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,09% et une densité de population de 75 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,58%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 370 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,6%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Betz mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,91% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.