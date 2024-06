Résultat des législatives à Bischwiller : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 7,79% à Bischwiller. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,17% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN très costaud à Bischwiller avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN pourrait s'afficher à 30% à Bischwiller lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Le RN à 37,9% à Bischwiller début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Bischwiller, avec 37,9% des votes, soit 1163 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 13,82%, qui avait elle-même devancé la liste de Manon Aubry avec 13,72%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Bischwiller lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté des électeurs de Bischwiller avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne du parti frontiste prenait la tête avec 31,77% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,63% et 21,15% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,69% des voix. Avec 46,55%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,45%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Bischwiller au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription du Bas-Rhin, c'est Laurent Gnaedig qui arrivait en tête au premier tour avec 26,89%. C'est pourtant Vincent Thiebaut (LREM) qui avait séduit les électeurs de Bischwiller au second tour, avec 52,70%.

11:02 - Bischwiller aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Bischwiller déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un taux de chômage de 16,99% et une densité de population de 729 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 972 euros par an peut être caractéristique de disparités socio-économiques locales. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,29% et d'une population immigrée de 13,89% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Bischwiller mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,97% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de voter à Bischwiller pour les législatives L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 55,95% des personnes aptes à participer à une élection à Bischwiller avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 58,47% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 65,31% au premier tour et seulement 67,87% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.