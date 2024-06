En direct

19:49 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Boën-sur-Lignon ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est électoralement incertain. La liste de Raphaël Glucksmann avait cumulé 11,91% à Boën-sur-Lignon pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (6,67%), l'EELV Marie Toussaint (4,56%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (3,13%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Boën-sur-Lignon, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,08% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 13 points à Boën-sur-Lignon Que peut-on tirer de cette avalanche de statistiques ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Boën-sur-Lignon il y a trois semaines ? Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. 39,19% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Boën-sur-Lignon, devant Valérie Hayer à 13,85% et Raphaël Glucksmann à 11,91%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 464 votants de Boën-sur-Lignon.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Boën-sur-Lignon C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait servi un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de file du RN finissait à 29,04% au 1er round contre 25,67% pour Emmanuel Macron et 17,83% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,92% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,18% contre 51,82%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé localement pour ces législatives. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Boën-sur-Lignon, comptant 20,27%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 29,47% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 48,98% contre 51,02% pour les vainqueurs. Julien Borowczyk remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Boën-sur-Lignon Dans la ville de Boën-sur-Lignon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Avec 25% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,63%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2035,66 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (13,04%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,97%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Boën-sur-Lignon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 44,41% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives démarrent à Boën-sur-Lignon : quel sera le taux d'abstention ? L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 56,13% des inscrits sur les listes électorales de Boën-sur-Lignon s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 55,26% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,02% au premier tour et seulement 45,53% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Boën-sur-Lignon pour les législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.