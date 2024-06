Résultat des législatives à Boismé : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Boismé dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Boismé, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 33,09% des voix contre Valérie Hayer à 16,79% et Raphaël Glucksmann à 11,27%.

14:32 - Boismé avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est sans doute la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,66% contre 33,13% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,48% et 6,78% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,85% contre 63,15%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Boismé Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu à Boismé en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,35% au premier tour, contre 32,74% pour Jean-Marie Fiévet (Ensemble !), Boismé votant pour la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Boismé : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique de Boismé détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Dans le bourg, 19,31% des résidents sont des enfants, et 7,0% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 405 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,8%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Boismé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,72% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Boismé : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives Le taux de participation sera l'un des critères essentiels du scrutin législatif à Boismé (79300). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 23,85% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,48% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,35% au premier tour. Au deuxième tour, 52% des citoyens ne se sont pas déplacés. Le désir de changement des habitants est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Boismé.