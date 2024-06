Résultat des législatives à Bollène : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont adopter les électeurs de la gauche à Bollène ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est électoralement incertain. A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,51% des voix dans la localité. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 7,3% à Bollène pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 20% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN en pôle position à Bollène pour les législatives Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des tendances se distinguent… En analysant rapidement la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à environ 51% à Bollène. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également conquis par la formation politique dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 5 points qui peut toujours croître.

15:31 - 49,32% pour la liste de Jordan Bardella à Bollène au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui arrive désormais. 49,32% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Bollène, contre Manon Aubry à 10,99% et Valérie Hayer à 8,84%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi 2411 électeurs de Bollène.

14:32 - 35,63% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Bollène C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait engrangé 35,63% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 21,65% et 17,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,92% contre 41,08%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Bollène ? En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Bollène. C'est en effet Marie-France Lorho qui se plaçait en tête au premier tour avec 43,53% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Vaucluse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 60,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,22%.

11:02 - Comment la composition démographique de Bollène façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bollène montrent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,94% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (73,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 956 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,67% et d'une population immigrée de 12,79% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Bollène mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,7% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Participation aux élections législatives à Bollène : un regard approfondi À Bollène, l'un des critères clés de ces élections législatives sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 61,66% au premier tour et seulement 60,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Bollène ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 10 304 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 27,56% au premier tour.