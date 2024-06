En direct

19:51 - Un potentiel de 8% à 13% pour le Front populaire à Bondues La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 8,8% des bulletins dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,02% à Bondues. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 13% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Progression fulgurante du RN à Bondues en 5 ans Alors que conclure de tous ces données ? Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 15% à Bondues ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bondues pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Une élection très récente a détruit l'équilibre établi en 2022. Même si certaines communes font exception... Le podium des récentes européennes à Bondues, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer avec 27,28% des voix, devançant la liste de François-Xavier Bellamy avec 21,96% et Jordan Bardella avec 20,03%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Bondues au premier tour de la présidentielle 2022 Chose rare : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La présidente du mouvement avait accumulé 11,93% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 50,78%, suivi donc de Marine Le Pen avec 11,93% et Valérie Pécresse avec 10,89%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,85% contre 77,15%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement localement. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Bondues il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,6% au premier tour, contre 42,92% pour Violette Spillebout (LREM), Bondues votant pour la 9ème circonscription du Nord. A l'issue du second tour, c'est encore Violette Spillebout qui va cumuler le plus de voix, avec 82,68% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bondues et leurs implications électorales A la mi-journée des élections législatives, Bondues foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 43,63% de cadres supérieurs pour 9 713 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 220 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 024 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (90,24%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 231 résidents étrangers, représentant 2,37% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,84% des familles sont des couples sans enfant. À Bondues, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Bondues À Bondues (59910), l'un des critères essentiels des législatives 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,36% au premier tour et seulement 46,43% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,21% dans l'agglomération. L'abstention était de 20,36% au second tour.