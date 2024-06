En direct

19:39 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Bonnat ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Bonnat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,93% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,77% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 2,9% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,25% à Bonnat. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,59% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,29% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 23% cette fois.

18:42 - 16 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Bonnat Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,58% pour le Rassemblement national à Bonnat début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 207 électeurs de Bonnat ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit 39,58% des votes devant Raphaël Glucksmann à 16,25% et Valérie Hayer à 10,52%.

14:32 - Bonnat avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La cité de Bonnat avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 puisque la candidate de l'ancien Front national prenait la tête avec 30,08% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,35% et 18,34% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 7,92% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 54,05%, devant Emmanuel Macron à 45,95%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Bonnat ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement localement pour ces législatives. Au premier tour des élections législatives 2022, Bonnat, couverte par la 1ère circonscription de la Creuse, verra le binôme estampillé Divers droite l'emporter avec 34,11%, alors que le RN sera distancé à 19,38%. Sur la commune de Bonnat, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Analyse socio-économique de Bonnat : perspectives électorales Dans la commune de Bonnat, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,86% et une densité de population de 28 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (62,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 547 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,43%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,06%, comme à Bonnat, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Bonnat (23220) ? À Bonnat (23220), l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Les appels à contrer le RN pourraient entre autres inciter les électeurs de Bonnat à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 25,55% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,66% au premier tour. Au deuxième tour, 51,72% des votants ne se sont pas déplacés. Quel député remplacera Jean-Baptiste Moreau dans la 1ère circonscription de la Creuse ?