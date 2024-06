En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bouchemaine à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 20,07% à Bouchemaine. Mais ce sont 34% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (5,96%), de l'EELV Marie Toussaint (8,48%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,36%). Au cours du premier tour des législatives à Bouchemaine, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,97% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Bouchemaine Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes directions se dégagent… En regardant la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections européennes au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de s'élever à environ 17% à Bouchemaine. Une projection qui semble coller avec les suffrages également grappillés par la formation politique dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Bouchemaine à contre-courant lors des européennes Bien des choses ont évolué depuis ces élections. Même si toutes les villes ne sont pas concernées de la même façon. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Bouchemaine lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24,66% des voix. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 20,07% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,86%.

14:32 - 39,17% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Bouchemaine C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 11,68% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,17%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,42% et Marine Le Pen avec 11,68%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 21,4% contre 78,6%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le nombre de votes de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections législatives au niveau local. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Bouchemaine il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 9,02% au premier tour, contre 36,41% pour Nicole Dubre Chirat (Ensemble !), Bouchemaine étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Bouchemaine : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence les électeurs de Bouchemaine exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 335 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,51%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,45%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bouchemaine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - L'abstention aux législatives à Bouchemaine Au cours des précédentes élections, les 6 834 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 37,75% des personnes en capacité de voter à Bouchemaine avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 38,79% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,83% au premier tour et seulement 43,09% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.