19:48 - À Bourganeuf, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bourganeuf, le binôme Nupes avait en effet glané 23,42% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,12% à Bourganeuf. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 33% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (15,58%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,04%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,45%).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Bourganeuf avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN a toutes les chances de se situer pas loin des 20% à Bourganeuf. Une projection qui paraît logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Bourganeuf dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 226 habitants de Bourganeuf passés par les urnes ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 32,61% des suffrages devant Manon Aubry à 15,58% et Valérie Hayer à 13,42%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bourganeuf au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,15% contre 34,54% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,93% et 5,37% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 36,7% contre 63,3%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Bourganeuf Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Bourganeuf, cumulant 15,99% des suffrages sur place, contre 35,22% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 43,70% contre 56,30% pour les vainqueurs. Jean-Baptiste Moreau remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Bourganeuf et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Bourganeuf, les élections sont en cours. Avec ses 2 450 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 197 entreprises, Bourganeuf se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 35,09% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 301 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1873,99 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,76%, annonçant une situation économique instable. Pour finir, à Bourganeuf, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bourganeuf : la participation au cœur des préoccupations À Bourganeuf, quelle participation aux précédentes élections législatives ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 50,00% des personnes aptes à voter à Bourganeuf avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 51,68% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,16% au premier tour et seulement 57,26% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bourganeuf cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.