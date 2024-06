Résultat des législatives à Bourgogne-Fresne : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Bourgogne-Fresne, grattant 19,19% des suffrages sur place, contre 26,76% pour Xavier Albertini (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Bourgogne-Fresne se tournera d'ailleurs encore vers Xavier Albertini au second tour, finalement en tête localement avec 64,94%.

Les données démographiques de Bourgogne-Fresne révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Bourgogne-Fresne, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,9%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 583 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,88%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bourgogne-Fresne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,04% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.