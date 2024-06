En direct

19:50 - Que vont trancher les électeurs de Glucksmann à Bousbecque ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,7% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 8,26% à Bousbecque. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 17% sur place.

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Bousbecque Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà avancé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive pas loin des 30% à Bousbecque ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Bousbecque le 9 juin ? Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi avisé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Bousbecque, avec 39,13% des votes devant la liste de Valérie Hayer avec 18,4%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,09%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bousbecque lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,12% contre 35,84% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,7% et 7,49% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 43,34% contre 56,66%.

12:32 - Quel verdict à Bousbecque pour la majorité ce dimanche soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Bousbecque, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 23,05% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 45,97% pour Gérald Darmanin (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 70,58%. Gérald Darmanin s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Bousbecque et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique de Bousbecque contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,67% et une densité de population de 762 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,36%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 750 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,44%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,77%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Bousbecque mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,84% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Bousbecque : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Bousbecque (59166) ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,18% au premier tour et seulement 42,29% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 853 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,62% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 72,23% au premier tour, ce qui représentait 2 783 personnes.