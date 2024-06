En direct

19:46 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Boutigny-Prouais La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 10,97% à Boutigny-Prouais début juin. Mais ce sont 19% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (4,44%), de Marie Toussaint (4,7%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,44%). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Boutigny-Prouais, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 16,4% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Boutigny-Prouais Alors que déduire de cet ensemble de scores ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 30% voire plus à Boutigny-Prouais ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Boutigny-Prouais au début du mois Le résultat des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. 32,51% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Boutigny-Prouais, contre Valérie Hayer à 18,28% et Raphaël Glucksmann à 10,97%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi pas moins de 249 votants de Boutigny-Prouais.

14:32 - À Boutigny-Prouais, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Boutigny-Prouais lors du premier tour de la présidentielle avec 31,2%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,07%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,8% et 9,26% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 43,65% contre 56,35%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Aux législatives en 2022 à Boutigny-Prouais, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 22,76% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,77% pour Guillaume Kasbarian (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,15%). Guillaume Kasbarian remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Boutigny-Prouais : une analyse socio-démographique Dans les rues de Boutigny-Prouais, le scrutin est en cours. Avec ses 1 663 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 105 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 505 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,87% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 587,07 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, Boutigny-Prouais incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - La participation aux élections législatives à Boutigny-Prouais À Boutigny-Prouais, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,61% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,17% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,05% au premier tour. Au second tour, 48,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont capables d'inciter les citoyens de Boutigny-Prouais à ne pas rester chez eux.