Résultat des législatives à Brenthonne : l'élection 2024 en direct

Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui nous occupe désormais. Dans le détail, 156 habitants de Brenthonne passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 34,14% des voix contre Valérie Hayer à 14,44% et Raphaël Glucksmann à 8,53%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Brenthonne au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Brenthonne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,49%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,39% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,19% et 7,96% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,72% contre 56,28%.