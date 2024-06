Résultat des législatives à Bressuire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Bressuire fait envie La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,53% des suffrages dans la localité. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 14,88% à Bressuire pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 27% sur place.

18:42 - Le RN a largement progressé à Bressuire Que retenir des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Bressuire ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bressuire dans la moyenne nationale concernant le RN il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents nous semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1970 électeurs de Bressuire ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, cumulait 28,34% des suffrages contre Valérie Hayer à 21,78% et Raphaël Glucksmann à 14,88%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Bressuire lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bressuire lors du premier tour de la présidentielle avec 36,48%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,83%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,84% et 5,54% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 33,79% contre 66,21%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette législative. Le RN n'a pas convaincu à Bressuire en 2022, lors des législatives, avec 12,98% au premier tour, contre 38,24% pour Jean-Marie Fiévet (LREM), Bressuire votant pour la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. Sur la commune de Bressuire, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

11:02 - Bressuire : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quelle influence la population de Bressuire exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,33%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 6 932 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,38%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bressuire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,66% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Bressuire : scrutin en cours Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections antérieures ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 14 110 inscrits sur les listes électorales de Bressuire avaient pris part au scrutin (soit 51,15%). La participation était de 50,99% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,72% au premier tour. Au deuxième tour, 47,31% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bressuire ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 75,76% au second tour, c'est-à-dire 10 549 personnes.