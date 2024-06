En direct

19:46 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Briennon ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, a des chances d'en séduire une partie. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 12,45% à Briennon pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,33% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,91% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,75% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 20% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Briennon, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 16,24% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Briennon Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 13 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 29% ou plus à Briennon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Briennon il y a trois semaines ? Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Briennon, avec 42,4% des bulletins valides (293 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 12,45%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 10,85%.

14:32 - Briennon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à Briennon pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 29,29% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,97% et 15,35% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,97% des voix. Avec 47,09%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,91%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Briennon Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Briennon, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,49% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 25,04% pour Nathalie Sarles (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains (56,73%). C'est ainsi Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections législatives à Briennon : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Briennon comme dans toute la France. Avec ses 1 724 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 82 entreprises, Briennon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 43,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 570,16 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Briennon incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives commencent à Briennon : la participation en question La participation sera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Briennon. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,74% au premier tour et seulement 39,43% au second tour. Quelle sera la participation à Briennon pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,5% des votants de la ville. La participation était de 77,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 007 personnes.